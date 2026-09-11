UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes99vues

Ring Théâtre La Ruche Nantes

samedi 3 octobre 2026 · Théâtre La Ruche · Nantes

Ring Théâtre La Ruche Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
20:00
Lieu
Théâtre La Ruche
Adresse
8 Rue Félibien, 44000 Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-03 20:00 – 21:00
Gratuit : non  Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99 

Une pièce de Léonore Confino et mis en scène par Amël CharuaultCe spectacle explore le thème du couple et de la difficulté des langues à se faire comprendre au sein d’un couple, avec une dimension émotionnelle forte.De la première rencontre à la dernière rupture, dix-neuf rounds amoureux oscillent nerveusement entre rire et drame. Amants, parents, étrangers, divorcés, veufs, maris et femmes… Tous s’appellent Camille et tous se débattent avec leurs pulsions, leurs éducations, leurs idéaux. D’une étincelle se propage un feu, d’un malentendu éclate une guerre, malgré les efforts surhumains de chacun pour aimer l’autre… et s’aimer soi-même.Lien vidéo : https://www.facebook.com/reel/4080656855560836?locale=fr_FR

Théâtre La Ruche Nantes 44000
https://www.laruchenantes.fr/programmation-selection-scolaire


Afficher la carte du lieu Théâtre La Ruche et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)