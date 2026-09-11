Ring Théâtre La Ruche Nantes
samedi 3 octobre 2026 · Théâtre La Ruche · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-03 20:00 – 21:00
Gratuit : non Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99
Une pièce de Léonore Confino et mis en scène par Amël CharuaultCe spectacle explore le thème du couple et de la difficulté des langues à se faire comprendre au sein d’un couple, avec une dimension émotionnelle forte.De la première rencontre à la dernière rupture, dix-neuf rounds amoureux oscillent nerveusement entre rire et drame. Amants, parents, étrangers, divorcés, veufs, maris et femmes… Tous s’appellent Camille et tous se débattent avec leurs pulsions, leurs éducations, leurs idéaux. D’une étincelle se propage un feu, d’un malentendu éclate une guerre, malgré les efforts surhumains de chacun pour aimer l’autre… et s’aimer soi-même.Lien vidéo : https://www.facebook.com/reel/4080656855560836?locale=fr_FR
Théâtre La Ruche Nantes 44000
https://www.laruchenantes.fr/programmation-selection-scolaire
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