RIO LOCO Rue Charles Laganne Toulouse

RIO LOCO

Rue Charles Laganne PRAIRIE DES FILTRES Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 17:00:00

fin : 2026-06-14 23:30:00

Date(s) :

2026-06-10

Ce rendez-vous incontournable de musiques actuelles & du monde fête est de retour avec son édition INSULAE ! Préparez-vous à un tour du monde sonore sans quitter la Prairie des Filtres !

Concerts, spectacles jeune public, arts visuels et DJ sets, Rio Loco s’attache par son esprit festif et populaire à refléter la diversité et la richesse des musiques d’ici et d’ailleurs. Cette édition Insulae vous emmène à la rencontre des cultures et musiques insulaires !

Les 12 premiers noms sont là MORCHEEBA · ROBERTO FONSECA · LOS VAN VAN · KY-MANI MARLEY · BLAIZ FAYAH · BUENA VISTA ALL STARS · QUEEN OMEGA & THE ROYAL SOULS · MARCUS GAD · KYOTO JAZZ MASSIVE · DJ SEBB · PLL · GЯEG

La suite de la programmation arrive bientôt…

Rio Loco c’est aussi un festival qui se vit en famille, avec une programmation dédiée. Un espace en plein air sur la Prairie des Filtres est dédié aux familles, et tout spécialement aux petits bouts, avec ses installations ludiques et interactives ! .

Rue Charles Laganne PRAIRIE DES FILTRES Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This not-to-be-missed festival of contemporary & world music is back with its INSULAE edition! Get ready for a sonic world tour without leaving the Prairie des Filtres!

L’événement RIO LOCO Toulouse a été mis à jour le 2026-02-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE