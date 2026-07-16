RISING APE – LA MOB À SISYPHE, Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Elbeuf

Informations pratiques

RISING APE – LA MOB À SISYPHE 5 et 6 février 2027 Cirque-Théâtre d’Elbeuf Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-05T20:30:00+01:00 – 2027-02-05T21:30:00+01:00

Fin : 2027-02-06T18:00:00+01:00 – 2027-02-06T19:00:00+01:00

Notamment inspiré par la saga des Shadocks, célèbres créatures animées des années 70 qui « pompaient, pompaient, pompaient » éternellement…, Idriss Roca dresse ici une satire grinçante et jubilatoire de notre société obsédée par la productivité et la rentabilité. Auteur, jongleur et comédien, c’est par un prisme circassien et malicieux qu’il s’empare de cette question, rarement abordée dans le registre du cirque. Alliant virtuosité et vitesse d’exécution dans des dispositifs scéniques ingénieux où tout se fait à vue, Idriss s’efforce de se plier à des cadences infernales, jusqu’à nous donner le tournis. On rit beaucoup, jaune parfois, dans ce thriller sociologique qui révèle et critique l’absurdité de processus et d’injonctions propres au monde du travail. Sur scène, une radio braille, un bureau fume, des carnets s’empilent ; et Idriss bouge tellement vite qu’il devient flou. Accélérant comme une fusée à travers le vide, il trouve toutes les solutions de l’ingénieur pour diminuer la friction, dans un tourbillon de productivité maximale, joyeux et effrayant. Un cirque qui nous rappelle notre plus grand exploit : survivre au monde du travail !

Lauréat SACD Auteur de Création Jonglée 2021 & Finaliste Circus Next 2023

Ce spectacle comporte des effets stroboscopiques.

Bord de piste :

Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation du ven. 5 fév.

Atelier :

Jonglage jeu. 4 fév. 18h30. Gratuit, sur réservation

Cirque-Théâtre d’Elbeuf 2 Rue Augustin Henry, 76500 Elbeuf Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.legilog.fr/elbeuf/?spec_code=RISING »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@cirquetheatre.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 35 13 10 50 »}]

CIRQUE DE PRODUCTIVITÉ MAXIMALE 1H / TOUT PUBLIC DÈS 10 ANS / TARIF NORMAL 5 > 19 €