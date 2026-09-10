RISING NIGHT L’Etage Rennes
vendredi 25 septembre 2026 · L'Etage · Rennes
Informations pratiques
Les artistes font aussi leur rentrée, pour une nuit bouillonnante où la scène rennaise ne demande qu’à exploser.
5 artistes émergent·es vous invitent à entrer dans leur univers, une énergie qui monte crescendo jusqu’au bout de la nuit : RANDY / IRIS2000 / MEWENA / JUNO CARMINE / NAÏM!? 🎶
Cette rentrée, on avait envie de fêter notre retour à Rennes tous ensemble. Alors on a choisi L’Étage, scène mythique de la ville, souvent hors d’atteinte pour les jeunes talents. Le temps d’une soirée, gratuite, on l’ouvre à toutes et tous : parce que faire la fête et aller en concert, ça devrait toujours être aussi simple.
Visitez le marché des créateurs, pour chiller entre deux sets et découvrir ce qu’il se fait dans notre ville 🪩
Soirée gratuite. Safe et inclusive. Ouverte à toutes et tous.
Viens voir des talents se lever. ⚡
Soirée soutenue par le dispositif RENNES DE LA NUIT !
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