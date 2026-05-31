RIVAGES DU QUATRIÈME SIÈCLE, La Paillette, Rennes
RIVAGES DU QUATRIÈME SIÈCLE, La Paillette, Rennes dimanche 31 mai 2026.
RIVAGES DU QUATRIÈME SIÈCLE Dimanche 31 mai, 17h00 La Paillette Ille-et-Vilaine
5€-Majoration de 1€ le jour du spectacle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-31T17:00:00+02:00 – 2026-05-31T18:30:00+02:00
Fin : 2026-05-31T17:00:00+02:00 – 2026-05-31T18:30:00+02:00
Charline part de France pour comprendre d’où vient la tâche bleue sur le dos de sa fille. Papa Longoué nous plonge, tel un conteur créole, dans le drame de l’esclavage. L’enquête de Charline et le vieux quimboiseur, s’entremêlent comme des lianes de l’Histoire et nous permettent, après plus de quatre siècles d’histoire coloniale, de prendre conscience.
La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Rennes 35043 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://la-paillette.net »}]
Charline part de France pour comprendre d’où vient la tâche bleue sur le dos de sa fille. Papa Longoué nous plonge, tel un conteur créole, dans le drame de l’esclavage. spectacle théâtre
DR
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