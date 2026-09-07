Rivière-Pilote / Masterclass Accords Rhums Maison La Mauny & Glaces~Sorbets de Fraîcheurs Péyi, Distillerie Maison La Mauny, Rivière-Pilote
dimanche 20 septembre 2026 · Distillerie Maison La Mauny · Rivière-Pilote
Informations pratiques
Rivière-Pilote / Masterclass Accords Rhums Maison La Mauny & Glaces~Sorbets de Fraîcheurs Péyi Dimanche 20 septembre, 15h30 Distillerie Maison La Mauny Martinique
Tarif : 5€ par pers.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T21:30:00+02:00 – 2026-09-20T22:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T21:30:00+02:00 – 2026-09-20T22:30:00+02:00
Le Dimanche 20 après-midi, Maison La Mauny et Fraîcheurs Péyi vous proposent une parenthèse gourmande dédiée à la découverte de leurs rhums agricoles à travers des accords originaux avec des glaces et sorbets artisanaux.
Guidée par le Maître de Chai, Daniel Baudin, cette dégustation commentée vous permettra d’explorer les profils aromatiques de plusieurs cuvées Maison La Mauny et de comprendre comment leurs caractéristiques se révèlent au contact de créations glacées soigneusement sélectionnées avec l’artisan glacier Fraîcheurs Péyi.
Une occasion privilégiée de découvrir autrement deux savoir-faire d’exception qui participent à la richesse du terroir martiniquais.
Durée : environ 1 heure
Rendez-vous à La Cabane à Rhum 15 minutes avant le début de l’activité.
Réservation en ligne obligatoire – Nombre de places limité.
Événement réservé aux personnes majeures.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Distillerie Maison La Mauny D8, Rivière-Pilote 97211, Martinique Rivière-Pilote 97211 Martinique Martinique [{« type »: « link », « value »: « https://www.bizouk.com/events/details/masterclass-accords-rhums-glaces/128525 »}]
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©Agence1819
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