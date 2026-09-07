Rivière-Pilote / Visite commentée de l’aménagement paysager de Maison La Mauny, Distillerie Maison La Mauny, Rivière-Pilote
samedi 19 septembre 2026 · Distillerie Maison La Mauny · Rivière-Pilote
Informations pratiques
Rivière-Pilote / Visite commentée de l’aménagement paysager de Maison La Mauny Samedi 19 septembre, 09h00, 10h30 Distillerie Maison La Mauny Martinique
Groupe limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Samedi matin, prenez le temps d’explorer un autre visage de la Distillerie Maison La Mauny lors d’une balade commentée au cœur de ses jardins.
Accompagnés de Julien, notre technicien paysagiste, partez à la rencontre des espèces végétales qui habitent les jardins autour de La Cabane à Rhum. Il partagera avec vous les richesses botaniques du site, quelques principes fondamentaux du paysagisme ainsi que des conseils et bonnes pratiques à appliquer chez vous.
Un moment d’échange privilégié pour mieux comprendre la diversité végétale qui participe à l’identité de ce lieu d’exception.
Nombre de place limité – Réservation obligatoire
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
Distillerie Maison La Mauny D8, Rivière-Pilote 97211, Martinique Rivière-Pilote 97211 Martinique Martinique [{« type »: « link », « value »: « https://www.bizouk.com/events/details/visite-commentee-de-lamenagement-paysage/128540 »}]
Samedi matin, prenez le temps d’explorer un autre visage de la Distillerie Maison La Mauny lors d’une balade commentée au cœur de ses jardins.
©Dan Beal
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