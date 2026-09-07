Informations pratiques

Rivière-Pilote / Visite Contée en « ti train » de la distillerie Maison La Mauny avec l’Association Martinique Images Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Distillerie Maison La Mauny Martinique

Gratuit – Inscription par message whatsapp uniquement au 0696 41 96 17

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T22:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Bercez votre samedi après-midi dans le « Ti train » de Maison La Mauny au rythme de la visite contée avec l’Association Martinique Images. Un moment entre imaginaire et immersion au coeur de la production du rhum AOC Martinique pour un véritable voyage patrimonial sur le domaine de l’authentique distillerie.

https://www.associationmartiniqueimages.com/

Visite de 45 minutes. Le nombre de places par départ est limité. Les visites contées sont disponibles samedi 19 septembre uniquement aux visites de 14h, 15h et 16h.

Le train part à l’heure. Merci de vous présenter 15 minutes au plus tard à l’accueil.

Inscription obligatoire par messages whatsapp uniquemement.

Distillerie Maison La Mauny D8, Rivière-Pilote 97211, Martinique Rivière-Pilote 97211 Martinique Martinique [{« type »: « phone », « value »: « 0696 41 96 17 »}] [{« link »: « https://www.associationmartiniqueimages.com/ »}]

Bercez votre samedi après-midi dans le « Ti train » de Maison La Mauny au rythme de la visite contée avec l’Association Martinique Images. Un moment entre imaginaire et immersion au coeur de la du rhum…

Jordan Beal