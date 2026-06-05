Road Trip en Champagne Dormans
Road Trip en Champagne Dormans samedi 17 octobre 2026.
Dormans
Road Trip en Champagne
Communauté de communes des paysages de la Champagne Dormans Marne
Tarif : 70 – 70 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-17
Tout public
Et si votre week-end en Champagne se vivait en toute liberté ? En moto, en voiture ou même en minibus, choisissez parmi deux circuits au cœur des routes de Champagne, entre la Vallée de la Marne, la Vallée du Surmelin et les Marais de Saint-Gond.
Partez pour une véritable chasse aux trésors avec, à la clé, 6 bouteilles de champagne à gagner sur chaque circuit.
Douze vignerons vous ouvriront les portes de leur domaine pour des étapes gourmandes, des rencontres authentiques et le partage de leur histoire et de leur savoir-faire. Les vendanges 2026 seront tout juste terminées, les fermentations achevées le moment idéal pour découvrir les premières promesses de la nouvelle récolte.
À l’automne, le vignoble se pare de ses plus belles teintes orangées et offre des paysages spectaculaires. Ce sera aussi le temps de la récolte des pommes, autour d’un magnifique pigeonnier entièrement restauré, prêt à vous accueillir dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Inscriptions auprès de l’Asssociation Champagnement Votre .
Communauté de communes des paysages de la Champagne Dormans 51700 Marne Grand Est
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English : Road Trip en Champagne
L’événement Road Trip en Champagne Dormans a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne
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