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AGENDA · Damery

Vignobles en Scène A l’aveugle et en gourmandise au Champagne Caillez Lemaire Damery

vendredi 16 octobre 2026 · Damery

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
16:30:00
Adresse
Champagne Caillez-Lemaire
Ville
51480 Damery
Département
Marne
Tarif
45 45 45 Tarif de base plein tarif Tarif adulte

Damery

Vignobles en Scène A l’aveugle et en gourmandise au Champagne Caillez Lemaire

Champagne Caillez-Lemaire Damery Marne

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 16:30:00
fin : 2026-10-16 18:00:00

Date(s) :
2026-10-16 2026-10-17

Découverte de 5 cuvées test à l’aveugle, reconnaissance des arômes, accords gourmands. Un moment ludique et accessible à tous.Tout public
Présentation de 5 cuvées, de leurs modes d’élaboration et de leurs caractères gustatifs.
Test des vins à l’aveugle pour s’amuser à essayer de retrouver les cuvées, des fiches techniques seront fournies pour vous guider.
Goûtez, débattez et tentez de reconnaître les arômes. Un moment ludique et accessible à tous.
Pour finir sur une touche gourmande, des mets seront proposés en accord avec les cuvées afin d’en révéler toute leur complexité.   .

Champagne Caillez-Lemaire Damery 51480 Marne Grand Est   contact@champagne-caillez-lemaire.com

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English : Vignobles en Scène A l’aveugle et en gourmandise au Champagne Caillez Lemaire

Tasting of 5 wines: blind tasting, aroma identification, food pairings. A fun experience that’s accessible to everyone.

L’événement Vignobles en Scène A l’aveugle et en gourmandise au Champagne Caillez Lemaire Damery a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT de la Marne

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