Informations pratiques

Damery

Vignobles en Scène A l’aveugle et en gourmandise au Champagne Caillez Lemaire

Champagne Caillez-Lemaire Damery Marne

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 16:30:00

fin : 2026-10-16 18:00:00

Date(s) :

2026-10-16 2026-10-17

Découverte de 5 cuvées test à l’aveugle, reconnaissance des arômes, accords gourmands. Un moment ludique et accessible à tous.Tout public

Présentation de 5 cuvées, de leurs modes d’élaboration et de leurs caractères gustatifs.

Test des vins à l’aveugle pour s’amuser à essayer de retrouver les cuvées, des fiches techniques seront fournies pour vous guider.

Goûtez, débattez et tentez de reconnaître les arômes. Un moment ludique et accessible à tous.

Pour finir sur une touche gourmande, des mets seront proposés en accord avec les cuvées afin d’en révéler toute leur complexité. .

Champagne Caillez-Lemaire Damery 51480 Marne Grand Est contact@champagne-caillez-lemaire.com

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English : Vignobles en Scène A l’aveugle et en gourmandise au Champagne Caillez Lemaire

Tasting of 5 wines: blind tasting, aroma identification, food pairings. A fun experience that’s accessible to everyone.

L’événement Vignobles en Scène A l’aveugle et en gourmandise au Champagne Caillez Lemaire Damery a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT de la Marne