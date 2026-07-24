Vignobles en Scène A l’aveugle et en gourmandise au Champagne Caillez Lemaire Damery
vendredi 16 octobre 2026 · Damery
Informations pratiques
Damery
Vignobles en Scène A l’aveugle et en gourmandise au Champagne Caillez Lemaire
Champagne Caillez-Lemaire Damery Marne
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 16:30:00
fin : 2026-10-16 18:00:00
Date(s) :
2026-10-16 2026-10-17
Découverte de 5 cuvées test à l’aveugle, reconnaissance des arômes, accords gourmands. Un moment ludique et accessible à tous.Tout public
Présentation de 5 cuvées, de leurs modes d’élaboration et de leurs caractères gustatifs.
Test des vins à l’aveugle pour s’amuser à essayer de retrouver les cuvées, des fiches techniques seront fournies pour vous guider.
Goûtez, débattez et tentez de reconnaître les arômes. Un moment ludique et accessible à tous.
Pour finir sur une touche gourmande, des mets seront proposés en accord avec les cuvées afin d’en révéler toute leur complexité. .
Champagne Caillez-Lemaire Damery 51480 Marne Grand Est contact@champagne-caillez-lemaire.com
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English : Vignobles en Scène A l’aveugle et en gourmandise au Champagne Caillez Lemaire
Tasting of 5 wines: blind tasting, aroma identification, food pairings. A fun experience that’s accessible to everyone.
L’événement Vignobles en Scène A l’aveugle et en gourmandise au Champagne Caillez Lemaire Damery a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT de la Marne
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