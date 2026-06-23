ROADRUNNERS Salle de La Cité Rennes Vendredi 30 octobre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Tarif location frais inclus : 29 € / Tarif sur place : 30 €

Les Roadrunners ont gravé l’histoire du rock français en une quinzaine d’années, soit de 1982 à 1996, et six albums. Cette tournée de reformation passera par Rennes le 30 Octobre 26, salle de la Cité.

« Empruntant son nom au personnage emblématique de Chuck Jones et au classique de Bo Diddley, les Roadrunners ont gravé l’histoire du rock français en une quinzaine d’années, soit de 1982 à 1996, et six albums. Conjuguant le sens inné des mélodies des Beatles, l’énergie pure des Jam et la classe des Dogs, les Havrais ont livré plus d’un millier de concerts incandescents essentiellement dans l’Hexagone mais aussi à l’étranger -des États-Unis jusqu’en Belgerie. L’une des rares formations françaises à manier le franglish à travers des textes ultra-chiadés de Frandol, les Road, pour les intimes, étaient souvent, lors de ces concerts telluriques le meilleur groupe de scène de rock français et parfois aussi le meilleur groupe de scène de rock tout court. »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-30T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-10-30T23:30:00.000+01:00

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Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine



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