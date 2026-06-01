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Roazhon Fest # 2, Prairies St-Martin, quai St-Martin, Rennes

Roazhon Fest # 2, Prairies St-Martin, quai St-Martin, Rennes

Roazhon Fest # 2, Prairies St-Martin, quai St-Martin, Rennes samedi 15 août 2026.

Lieu : Prairies St-Martin, quai St-Martin

Adresse : 48 Canal Saint-Martin, Rennes, France

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Tarif : Entrée libre sur site - Inscriptions aux concours de pétanque et de palets payantes

Roazhon Fest # 2 Samedi 15 août, 09h00 Prairies St-Martin, quai St-Martin Ille-et-Vilaine

Entrée libre sur site – Inscriptions aux concours de pétanque et de palets payantes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-15T09:00:00+02:00 – 2026-08-15T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-15T09:00:00+02:00 – 2026-08-15T23:00:00+02:00

Viens chiller et profiter des animations aux Prairies Saint-Martin !
9h : Ouverture du village

  • Marché de créateurs
  • Animations, spectacles
  • Jeux pour les plus jeunes et les plus grands

10h : Concours

  • Concours de palets breton

  • Concours de pétanque

  • Boîte à trous

18h-23h : Concerts

  • Des groupes locaux viendront animer la scène et vous faire danser sur les prairies créant une ambiance festive et chaleureuse jusqu’à la fin de la soirée.

Toute la journée :

  • Foodtrucks
  • Buvettes
  • Offre de restauration variée et conviviale.

Inscriptions :
Concours de pétanque : https://www.helloasso.com/associations/roazhon-fusion/evenements/tournoi-de-petanque-roazhon-fest-15-aout-2026-triplette-3-x-2-boules
Concours de palets : https://www.helloasso.com/associations/roazhon-fusion/evenements/concours-de-palets-roazhon-fest-15-aout-2026-2-joueurs-2-x-4-palets

Prairies St-Martin, quai St-Martin 48 Canal Saint-Martin, Rennes, France Rennes 35000 Nord – Saint-Martin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/roazhon-fusion/evenements/tournoi-de-petanque-roazhon-fest-15-aout-2026-triplette-3-x-2-boules »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/roazhon-fusion/evenements/concours-de-palets-roazhon-fest-15-aout-2026-2-joueurs-2-x-4-palets »}]
Roazhon Fest – Seconde édition

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