Roazhon Fest # 2, Prairies St-Martin, quai St-Martin, Rennes

Roazhon Fest # 2 Samedi 15 août, 09h00 Prairies St-Martin, quai St-Martin Ille-et-Vilaine

Entrée libre sur site – Inscriptions aux concours de pétanque et de palets payantes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-15T09:00:00+02:00 – 2026-08-15T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-15T09:00:00+02:00 – 2026-08-15T23:00:00+02:00

Viens chiller et profiter des animations aux Prairies Saint-Martin !

9h : Ouverture du village

Marché de créateurs

Animations, spectacles

Jeux pour les plus jeunes et les plus grands

10h : Concours

Concours de palets breton

Concours de pétanque

Boîte à trous

18h-23h : Concerts

Des groupes locaux viendront animer la scène et vous faire danser sur les prairies créant une ambiance festive et chaleureuse jusqu’à la fin de la soirée.

Toute la journée :

Foodtrucks

Buvettes

Offre de restauration variée et conviviale.

Inscriptions :

Concours de pétanque : https://www.helloasso.com/associations/roazhon-fusion/evenements/tournoi-de-petanque-roazhon-fest-15-aout-2026-triplette-3-x-2-boules

Concours de palets : https://www.helloasso.com/associations/roazhon-fusion/evenements/concours-de-palets-roazhon-fest-15-aout-2026-2-joueurs-2-x-4-palets

Prairies St-Martin, quai St-Martin 48 Canal Saint-Martin, Rennes, France Rennes 35000 Nord – Saint-Martin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/roazhon-fusion/evenements/tournoi-de-petanque-roazhon-fest-15-aout-2026-triplette-3-x-2-boules »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/roazhon-fusion/evenements/concours-de-palets-roazhon-fest-15-aout-2026-2-joueurs-2-x-4-palets »}]

Roazhon Fest – Seconde édition