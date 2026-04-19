Informations pratiques

Mérigny

Robert Empain: Grâce et gratitude

Place du 8 Mai Mérigny Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-16 15:00:00

fin : 2026-08-23 19:30:00

Date(s) :

2026-08-16

Peintre et poète d’origine belge, Robert Empain vit et travaille en Brenne, en Belgique et au Portugal. Grâce et gratitude, exprime le sens de sa démarche artistique et spirituelle mais aussi son sentiment à l’égard du Parc Naturel de la Brenne où il a posé ses ailes et son atelier en 1999.

En mai 2000, il commence le tournage d’un film intitulé Mille grâces mille larmes de joie dédié aux étangs du Parc Naturel et aux multiples créatures et êtres vivants qui y habitent. Ce film fut projeté durant le mois d’août 2001 sur un écran flottant légèrement au vent dans la Chapelle Saint-Cyran, attachée à l’Ecomusée du PNR. Et l’année suivante en 2002 à la Maison des abeilles à Ingrande.

En été 2007, il organise avec sa compagne Saskia Weyts et le poète, photographe et apiculteur, Philippe Pavageau, un Parcours d’artistes à Mérigny.

En 2015, durant tout l’été, il présente avec Saskia Weyts à la chapelle de Plaincourault, une exposition de peintures intitulée Noûs, dédiée à Marie-Madeleine témoin de la Résurrection. .

Place du 8 Mai Mérigny 36220 Indre Centre-Val de Loire

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English :

Robert Empain, a painter and poet of Belgian origin, lives and works in Brenne, Belgium, and Portugal. Grace and Gratitude expresses the essence of his artistic and spiritual journey, as well as his feelings toward the Brenne Nature Park, where he settled and established his studio in 1999.

L’événement Robert Empain: Grâce et gratitude Mérigny a été mis à jour le 2026-07-03 par Destination Brenne