AGENDA · Mérigny
Visite du prieuré, Prieuré de Puychevrier, Mérigny
samedi 19 septembre 2026 · Prieuré de Puychevrier · Mérigny
Informations pratiques
Visite du prieuré 19 et 20 septembre Prieuré de Puychevrier Indre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Prieuré grandmontain.
Église, salle capitulaire du XIIᵉ siècle.
Pigeonnier, jardin des simples.
Prieuré de Puychevrier Puychevrier 36200 Mérigny Mérigny 36220 Indre Centre-Val de Loire Classé monument historique en 1979, le prieuré est une propriété privée. Ce monastère fut construit par l’Ordre de Grandmont à la fin du XIIe siècle. Le prieuré présente une architecture typique de cet ordre.
Prieuré grandmontain.
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