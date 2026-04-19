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Visite du prieuré, Prieuré de Puychevrier, Mérigny

samedi 19 septembre 2026 · Prieuré de Puychevrier · Mérigny

Visite du prieuré, Prieuré de Puychevrier, Mérigny

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Prieuré de Puychevrier
Adresse
Puychevrier 36200 Mérigny
Ville
36220 Mérigny
Département
Indre

Visite du prieuré 19 et 20 septembre Prieuré de Puychevrier Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Prieuré grandmontain.
Église, salle capitulaire du XIIᵉ siècle.
Pigeonnier, jardin des simples.

Prieuré de Puychevrier Puychevrier 36200 Mérigny Mérigny 36220 Indre Centre-Val de Loire Classé monument historique en 1979, le prieuré est une propriété privée. Ce monastère fut construit par l’Ordre de Grandmont à la fin du XIIe siècle. Le prieuré présente une architecture typique de cet ordre.
Prieuré grandmontain.

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