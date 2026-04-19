Visite du prieuré, Prieuré de Puychevrier, Mérigny

Informations pratiques

Visite du prieuré 19 et 20 septembre Prieuré de Puychevrier Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Prieuré grandmontain.

Église, salle capitulaire du XIIᵉ siècle.

Pigeonnier, jardin des simples.

Prieuré de Puychevrier Puychevrier 36200 Mérigny Mérigny 36220 Indre Centre-Val de Loire Classé monument historique en 1979, le prieuré est une propriété privée. Ce monastère fut construit par l’Ordre de Grandmont à la fin du XIIe siècle. Le prieuré présente une architecture typique de cet ordre.

Prieuré grandmontain.

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