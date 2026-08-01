Informations pratiques

Mérigny

Visite guidée en musique à la Chapelle de Plaincourault

Mérigny Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-09 16:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

La Chapelle de Plaincourault vous ouvre ses portes pour une visite insolite en musique par le duo de guitare classique Les Cordes Vagabondes.

La Chapelle de Plaincourault vous ouvre ses portes pour une visite insolite en musique par le duo de guitare classique Les Cordes Vagabondes.

Venez découvrir l’histoire de la Chapelle ainsi que ses peintures murales dans une visite guidée, entrecoupée par les morceaux de musique classique de Sylvie Roux et de Lionel Mistral.

De la musique élisabéthaine à la Renaissance anglaise, de Vivaldi et J.S. Bach à Fernando Sor en passant par les rythmes envoûtants de la Milonga argentine jusqu’au Chôro brésilien et aux accents jazz de Celso Machado, laissez-vous transporter par ce voyage musical afin de découvrir la Chapelle de Plaincourault sous un autre jour. .

Mérigny 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Gold medallist and First Prize winner of the Schumann Competition, Vincent Ong will be in recital at the Rosnay church.

L’événement Visite guidée en musique à la Chapelle de Plaincourault Mérigny a été mis à jour le 2026-07-30 par Destination Brenne