Robin Maxime Chefs-d’oeuvre classiques, espagnols et sud-américains Avenue de l’Abbaye Pontigny
Robin Maxime Chefs-d’oeuvre classiques, espagnols et sud-américains Avenue de l’Abbaye Pontigny mardi 11 août 2026.
Robin Maxime Chefs-d’oeuvre classiques, espagnols et sud-américains
Avenue de l’Abbaye Abbaye de Pontigny Pontigny Yonne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 17:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Robin Maxime, guitariste virtuose doté d’une profonde sensibilité, nous entraîne en concert, dans un merveilleux voyage au cœur d’un lieu magnifique à l’acoustique exceptionnelle.
Argentine, Italie, Brésil, Espagne, France, Allemagne, Paraguay… Programme varié cocktail détonant de fougue, de joie et de douceur.
Chefs-d’œuvre de la guitare espagnole et sud-américaine, transcriptions des plus belles musiques de film et œuvres classiques… Fermez les yeux et partagez un moment les émotions et nuances intenses, puissantes ou délicates des plus grands compositeurs, interprétées magistralement par le jeune virtuose. Tarrega, Barrios, Bach, Pachelbel, Haendel, Albeniz, Zequinha Abreu, Sanz… .
Avenue de l’Abbaye Abbaye de Pontigny Pontigny 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Robin Maxime Chefs-d’oeuvre classiques, espagnols et sud-américains
L’événement Robin Maxime Chefs-d’oeuvre classiques, espagnols et sud-américains Pontigny a été mis à jour le 2026-01-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)