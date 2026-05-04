Fenêtres sur Pontigny Abbaye de Pontigny Pontigny

Pontigny

Fenêtres sur Pontigny

Abbaye de Pontigny 1 Avenue de l’Abbaye Pontigny Yonne

Tarif : 14 – 14 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09

La pièce retrace l’histoire de l’abbaye à travers 4 scènes de 1791 à 1968. Quatre fenêtres s’ouvrent sur les rencontres intellectuelles de Paul Desjardins, le séminaire des prêtres ouvriers de la Mission de France, la vente aux enchères des biens de l’Abbaye après la Révolution, pour finir en beauté aux côtés des Pères de Saint-Edme, au son de l’orgue au cœur de l’abbatiale.

Un théâtre promenade, comique et ludique, pour toute la famille ! .

Abbaye de Pontigny 1 Avenue de l’Abbaye Pontigny 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 03 56 contact@abbayepontigny.com

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English : Fenêtres sur Pontigny

L’événement Fenêtres sur Pontigny Pontigny a été mis à jour le 2026-05-04 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)