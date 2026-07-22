Informations pratiques

Pontigny

33ème éditon du Grand Vide-grenier

Pontigny Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 06:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Rendez-vous sur la place du Pré Neuf, rue Saint-Thomas et vers la Maison de l’Enfant pour le 33ème grand vide-grenier ! Buvette et restauration sur place. .

Pontigny 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 72 10 52 videgrenier.cfp@gmail.com

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English : 33ème éditon du Grand Vide-grenier

L’événement 33ème éditon du Grand Vide-grenier Pontigny a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois