33ème éditon du Grand Vide-grenier Pontigny
dimanche 30 août 2026 · Pontigny
Informations pratiques
Pontigny
33ème éditon du Grand Vide-grenier
Pontigny Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 06:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Rendez-vous sur la place du Pré Neuf, rue Saint-Thomas et vers la Maison de l’Enfant pour le 33ème grand vide-grenier ! Buvette et restauration sur place. .
Pontigny 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 72 10 52 videgrenier.cfp@gmail.com
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English : 33ème éditon du Grand Vide-grenier
L’événement 33ème éditon du Grand Vide-grenier Pontigny a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois