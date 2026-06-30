Fenêtres sur Pontigny Pontigny en Lumière Pontigny
vendredi 31 juillet 2026 · Pontigny en Lumière · Pontigny
Informations pratiques
Pontigny
Fenêtres sur Pontigny
Pontigny en Lumière 1 avenue de l’Abbaye Pontigny Yonne
Tarif : 14 – 14 – EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 17:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09
Un théâtre promenade, comique et ludique, pour toute la famille ! La pièce retrace l’histoire de l’abbaye à travers 4 scènes de 1791 à 1968. Les fenêtres s’ouvrent sur les rencontres intellectuelles de Paul Desjardins, le séminaire des prêtres ouvriers de la Mission de France, la vente aux enchères des biens de l’Abbaye après la Révolution, pour finir en beauté aux côtés des Pères de Saint-Edme, au son de l’orgue au cœur de l’abbatiale. .
Pontigny en Lumière 1 avenue de l’Abbaye Pontigny 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 03 56
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English : Fenêtres sur Pontigny
L’événement Fenêtres sur Pontigny Pontigny a été mis à jour le 2026-06-25 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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