O Virgo Splendens Avenue de l’Abbaye Pontigny

Pontigny

O Virgo Splendens

Avenue de l’Abbaye Abbaye de Pontigny Pontigny Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 17:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Concert de chant sacré médiéval par l’Ensemble Jube Cantoris. .

Avenue de l’Abbaye Abbaye de Pontigny Pontigny 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 03 56

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English : O Virgo Splendens

L’événement O Virgo Splendens Pontigny a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois