O Virgo Splendens Avenue de l’Abbaye Pontigny
O Virgo Splendens Avenue de l’Abbaye Pontigny dimanche 30 août 2026.
Pontigny
O Virgo Splendens
Avenue de l’Abbaye Abbaye de Pontigny Pontigny Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 17:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Concert de chant sacré médiéval par l’Ensemble Jube Cantoris. .
Avenue de l’Abbaye Abbaye de Pontigny Pontigny 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 03 56
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English : O Virgo Splendens
L’événement O Virgo Splendens Pontigny a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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