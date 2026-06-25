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O Virgo Splendens Avenue de l’Abbaye Pontigny

O Virgo Splendens Avenue de l’Abbaye Pontigny dimanche 30 août 2026.

Lieu
Avenue de l'Abbaye
Adresse
Abbaye de Pontigny
Ville
89230 Pontigny
Département
Yonne
Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
17:00:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Pontigny

O Virgo Splendens

Avenue de l’Abbaye Abbaye de Pontigny Pontigny Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 17:00:00
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

Concert de chant sacré médiéval par l’Ensemble Jube Cantoris.   .

Avenue de l’Abbaye Abbaye de Pontigny Pontigny 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 03 56 

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English : O Virgo Splendens

L’événement O Virgo Splendens Pontigny a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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