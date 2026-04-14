Robotique : atelier d’initiation, Médiathèque de Bucy-le-Long, Bucy-le-Long
Robotique : atelier d’initiation, Médiathèque de Bucy-le-Long, Bucy-le-Long mercredi 29 avril 2026.
Robotique : atelier d’initiation Mercredi 29 avril, 14h00 Médiathèque de Bucy-le-Long Aisne
Atelier pour des adolescents du village d’enfants de Soissons
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T14:00:00+02:00 – 2026-04-29T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-29T14:00:00+02:00 – 2026-04-29T16:00:00+02:00
Découverte de la robotique et de la programmation avec les robots Edison à la médiathèque de Bucy-le-Long.
Atelier animé par les conseillers numériques du Département
Médiathèque de Bucy-le-Long 3 Rue Besseville, 02880 Bucy-le-Long Bucy-le-Long 02880 Aisne Hauts-de-France
Découverte de la robotique et de la programmation avec les robots Edison
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