ROC RUELLES VTT Sorèze samedi 8 août 2026.
PARVI ABBAYE ÉCOLE Sorèze Tarn
Tarif : 15 EUR
Début : 2026-08-08 18:30:00
fin : 2026-08-08 22:30:00
2026-08-08
Une course dans les rues de Sorèze !
Le Sorèze Vélo-Club orgnaise une course VTT dans les ruelles pittoresques de Sorèze pendant les Fêtes Générales du village.
Contactez l'organisation pour plus d'informations.
PARVI ABBAYE ÉCOLE Sorèze 81540 Tarn Occitanie sorezeveloclub@gmail.com
English :
A race through the streets of Sorèze!
