Rochemaure : visite guidée de la passerelle himalayenne, Passerelle himalayenne de Rochemaure, Rochemaure

Informations pratiques

Rochemaure : visite guidée de la passerelle himalayenne Dimanche 20 septembre, 15h00 Passerelle himalayenne de Rochemaure Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Le pont renait en 2013 avec la restauration de ses piles et la réalisation de la passerelle himalayenne qui permet à la Via Rhôna de franchir le Rhône sur un ouvrage apprécié par tous les promeneurs.

Redécouvrez en détail l’histoire de ce monument lors d’une visite guidée exclusive à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Passerelle himalayenne de Rochemaure 6 allée du vieux pont 07400 Rochemaure Rochemaure 07400 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475491046 https://www.sud-ardeche-tourisme.com/decouvrir-le-sud-ardeche/escapade-nature/la-passerelle-himalayenne/ Le pont suspendu de Rochemaure était une voie de communication importante entre la Drôme et l’Ardèche. Il reliait Rochemaure à Ancône et Montélimar. Il a été construit en 1858, c’est un pont suspendu de type Marc Seguin. Il a remplacé le premier pont suspendu construit en 1842 et emporté par la crue du 31 mai 1856. Après une existence mouvementée, plusieurs destructions volontaires et deux accidents majeurs, l’accès au pont est définitivement fermé en 1982 et sa destruction est programmée la même année. Mais c’est sans compter sur l’attachement des habitants de Rochemaure à ce pont qui choisissent de créer une association de sauvegarde pour empêcher sa destruction.

Il renait en 2013 avec la restauration de ses piles et la réalisation de la passerelle himalayenne qui permet à la Via Rhôna de franchir le Rhône sur un ouvrage apprécié par tous les promeneurs. Se garer sur l’air de covoiturage à proximité de la voie ferrée sous le passage à niveau pour commencer la visite.

Le pont renait en 2013 avec la restauration de ses piles et la réalisation de la passerelle himalayenne qui permet à la Via Rhôna de franchir le Rhône sur un ouvrage apprécié par tous les promeneurs.…

©Adeline Docquier