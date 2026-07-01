AGENDA · Breuillet
Rock and Beer Salle Multiculturelle La Chênaie Breuillet
samedi 11 juillet 2026 · Salle Multiculturelle La Chênaie · Breuillet
Informations pratiques
Breuillet
Rock and Beer
Salle Multiculturelle La Chênaie Allée des Sports Breuillet Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Concerts Stand de bières Restauration sur place
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Salle Multiculturelle La Chênaie Allée des Sports Breuillet 17920 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine bmxbreuillet17@gmail.com
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English :
Concerts Beer Stand On-site Food Service
L’événement Rock and Beer Breuillet a été mis à jour le 2026-07-03 par Royan Atlantique
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