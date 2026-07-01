Rock and Beer Salle Multiculturelle La Chênaie Breuillet

Informations pratiques

Breuillet

Rock and Beer

Salle Multiculturelle La Chênaie Allée des Sports Breuillet Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Concerts Stand de bières Restauration sur place

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Salle Multiculturelle La Chênaie Allée des Sports Breuillet 17920 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine bmxbreuillet17@gmail.com

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English :

Concerts Beer Stand On-site Food Service

L’événement Rock and Beer Breuillet a été mis à jour le 2026-07-03 par Royan Atlantique