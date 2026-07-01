UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Breuillet

Rock and Beer Salle Multiculturelle La Chênaie Breuillet

samedi 11 juillet 2026 · Salle Multiculturelle La Chênaie · Breuillet

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Salle Multiculturelle La Chênaie
Adresse
Allée des Sports
Ville
17920 Breuillet
Département
Charente-Maritime
Tarif

Breuillet

Rock and Beer

Salle Multiculturelle La Chênaie Allée des Sports Breuillet Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Concerts Stand de bières Restauration sur place
  .

Salle Multiculturelle La Chênaie Allée des Sports Breuillet 17920 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   bmxbreuillet17@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concerts Beer Stand On-site Food Service

L’événement Rock and Beer Breuillet a été mis à jour le 2026-07-03 par Royan Atlantique

À voir aussi à Breuillet (Charente-Maritime)