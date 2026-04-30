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Forum des Associations Salle Multiculturelle Breuillet

Forum des Associations Salle Multiculturelle Breuillet samedi 5 septembre 2026.

Lieu : Salle Multiculturelle

Adresse : 1 Allée de la Chênaie

Ville : 17920 Breuillet

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 5 septembre 2026

Fin : samedi 5 septembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Breuillet

Forum des Associations

Salle Multiculturelle 1 Allée de la Chênaie Breuillet Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 17:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Présentation de toutes les associations Breuilletonnes.
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Salle Multiculturelle 1 Allée de la Chênaie Breuillet 17920 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 72 13 

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English :

Presentation of all Breuilletonnes associations.

L’événement Forum des Associations Breuillet a été mis à jour le 2026-04-30 par Royan Atlantique

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