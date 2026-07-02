Concert Mama Shakers Salle Multiculturelle La Chênaie Breuillet

Informations pratiques

Breuillet

Concert Mama Shakers

Salle Multiculturelle La Chênaie Allée des Sports Breuillet Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 20:30:00

fin : 2026-10-08 22:00:00

Date(s) :

2026-10-08

Accrochez vos perruques MAMA SHAKERS c’est une bourrasque de swing qui vient décoiffer un public jamais assez prévenu !

.

Salle Multiculturelle La Chênaie Allée des Sports Breuillet 17920 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hold on to your wigs: MAMA SHAKERS is a whirlwind of swing that’s here to ruffle the hair of an audience that’s never quite prepared!

L’événement Concert Mama Shakers Breuillet a été mis à jour le 2026-07-02 par Royan Atlantique