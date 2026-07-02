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Concert Mama Shakers Salle Multiculturelle La Chênaie Breuillet

jeudi 8 octobre 2026 · Salle Multiculturelle La Chênaie · Breuillet

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salle Multiculturelle La Chênaie
Adresse
Allée des Sports
Ville
17920 Breuillet
Département
Charente-Maritime
Tarif
20 20 20

Breuillet

Concert Mama Shakers

Salle Multiculturelle La Chênaie Allée des Sports Breuillet Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 20:30:00
fin : 2026-10-08 22:00:00

Date(s) :
2026-10-08

Accrochez vos perruques MAMA SHAKERS c’est une bourrasque de swing qui vient décoiffer un public jamais assez prévenu !
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Salle Multiculturelle La Chênaie Allée des Sports Breuillet 17920 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00  contact@royanatlantique.fr

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English :

Hold on to your wigs: MAMA SHAKERS is a whirlwind of swing that’s here to ruffle the hair of an audience that’s never quite prepared!

L’événement Concert Mama Shakers Breuillet a été mis à jour le 2026-07-02 par Royan Atlantique

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