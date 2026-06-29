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Spectacle Feet Salle Multiculturelle La Chênaie Breuillet

jeudi 5 novembre 2026 · Salle Multiculturelle La Chênaie · Breuillet

Informations pratiques

Début
jeudi 5 novembre 2026
Fin
jeudi 5 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salle Multiculturelle La Chênaie
Adresse
Allée des Sports
Ville
17920 Breuillet
Département
Charente-Maritime
Tarif
15 15 15 Tarif réduit Association de Breuillet, demandeurs d’emploi, étudiants et moins de 15 ans.

Breuillet

Spectacle Feet

Salle Multiculturelle La Chênaie Allée des Sports Breuillet Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit
Association de Breuillet, demandeurs d’emploi, étudiants et moins de 15 ans.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 20:30:00
fin : 2026-11-05 22:00:00

Date(s) :
2026-11-05

Une Histoire des danses jazz
​Un couple de danseurs et trois musiciens retracent 100 ans de danse jazz, de musique et d’histoire.
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Salle Multiculturelle La Chênaie Allée des Sports Breuillet 17920 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00  contact@royanatlantique.fr

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English :

A History of Jazz Dance
A dancing couple and three musicians trace 100 years of jazz dance, music, and history.

L’événement Spectacle Feet Breuillet a été mis à jour le 2026-06-29 par Royan Atlantique

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