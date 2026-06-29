Spectacle Feet Salle Multiculturelle La Chênaie Breuillet
jeudi 5 novembre 2026 · Salle Multiculturelle La Chênaie · Breuillet
Informations pratiques
Breuillet
Spectacle Feet
Salle Multiculturelle La Chênaie Allée des Sports Breuillet Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
Association de Breuillet, demandeurs d’emploi, étudiants et moins de 15 ans.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 20:30:00
fin : 2026-11-05 22:00:00
Date(s) :
2026-11-05
Une Histoire des danses jazz
Un couple de danseurs et trois musiciens retracent 100 ans de danse jazz, de musique et d’histoire.
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Salle Multiculturelle La Chênaie Allée des Sports Breuillet 17920 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr
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English :
A History of Jazz Dance
A dancing couple and three musicians trace 100 years of jazz dance, music, and history.
L’événement Spectacle Feet Breuillet a été mis à jour le 2026-06-29 par Royan Atlantique
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