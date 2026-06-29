Spectacle Feet Salle Multiculturelle La Chênaie Breuillet

Informations pratiques

Breuillet

Spectacle Feet

Salle Multiculturelle La Chênaie Allée des Sports Breuillet Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Association de Breuillet, demandeurs d’emploi, étudiants et moins de 15 ans.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05 20:30:00

fin : 2026-11-05 22:00:00

Date(s) :

2026-11-05

Une Histoire des danses jazz

​Un couple de danseurs et trois musiciens retracent 100 ans de danse jazz, de musique et d’histoire.

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Salle Multiculturelle La Chênaie Allée des Sports Breuillet 17920 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr

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English :

A History of Jazz Dance

A dancing couple and three musicians trace 100 years of jazz dance, music, and history.

L’événement Spectacle Feet Breuillet a été mis à jour le 2026-06-29 par Royan Atlantique