Essonne Cup rue des prairies Breuillet
vendredi 28 août 2026 · rue des prairies · Breuillet
Informations pratiques
Breuillet
Essonne Cup
rue des prairies Plaine des Sports de la Ville de Breuillet Breuillet Essonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-28
Durant tout le week-end, les meilleures équipes U19 féminines se retrouveront pour offrir un spectacle intense et engagé sur les pelouses de Breuillet, Bruyères-le-Châtel et Dourdan.
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rue des prairies Plaine des Sports de la Ville de Breuillet Breuillet 91650 Essonne Île-de-France +33 1 60 81 15 72 gymnase@ville-breuillet.fr
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English :
Throughout the weekend, the top U19 girls’ teams will come together to put on an intense and exciting show on the fields in Breuillet, Bruyères-le-Châtel, and Dourdan.
L’événement Essonne Cup Breuillet a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Coeur Essonne
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