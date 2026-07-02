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AGENDA · Breuillet

Essonne Cup rue des prairies Breuillet

vendredi 28 août 2026 · rue des prairies · Breuillet

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Lieu
rue des prairies
Adresse
Plaine des Sports de la Ville de Breuillet
Ville
91650 Breuillet
Département
Essonne
Tarif

Breuillet

Essonne Cup

rue des prairies Plaine des Sports de la Ville de Breuillet Breuillet Essonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-28

Durant tout le week-end, les meilleures équipes U19 féminines se retrouveront pour offrir un spectacle intense et engagé sur les pelouses de Breuillet, Bruyères-le-Châtel et Dourdan.
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rue des prairies Plaine des Sports de la Ville de Breuillet Breuillet 91650 Essonne Île-de-France +33 1 60 81 15 72  gymnase@ville-breuillet.fr

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English :

Throughout the weekend, the top U19 girls’ teams will come together to put on an intense and exciting show on the fields in Breuillet, Bruyères-le-Châtel, and Dourdan.

L’événement Essonne Cup Breuillet a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Coeur Essonne

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