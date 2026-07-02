Essonne Cup rue des prairies Breuillet

Informations pratiques

Breuillet

Essonne Cup

rue des prairies Plaine des Sports de la Ville de Breuillet Breuillet Essonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-28

Durant tout le week-end, les meilleures équipes U19 féminines se retrouveront pour offrir un spectacle intense et engagé sur les pelouses de Breuillet, Bruyères-le-Châtel et Dourdan.

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rue des prairies Plaine des Sports de la Ville de Breuillet Breuillet 91650 Essonne Île-de-France +33 1 60 81 15 72 gymnase@ville-breuillet.fr

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English :

Throughout the weekend, the top U19 girls’ teams will come together to put on an intense and exciting show on the fields in Breuillet, Bruyères-le-Châtel, and Dourdan.

L’événement Essonne Cup Breuillet a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Coeur Essonne