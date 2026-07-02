Informations pratiques

Saint-Martin-de-l’Arçon

ROCK ANNÉE 60

Le Théron Saint-Martin-de-l’Arçon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Ce Mercredi à la guinguette Paëlla avant la soirée danse rock des années 60 !

Au programme ce soir, Old School.

Commencez la soirée avec une délicieuse Paëlla avant de profiter d’une soirée rock des années 60 par Old School à la Guinguette du Mil’yeux, à Saint-Martin-de-l’Arçon. Une soirée conviviale entre gourmandise et danse vous attend !

Réservations pour le repas conseillées par téléphone.

Participation au chapeau .

Le Théron Saint-Martin-de-l’Arçon 34390 Hérault Occitanie +33 7 45 49 15 35

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English : ROCK ANNÉE 60

This Wednesday at the guinguette: Pa%EBlla before the ’60s rock dance party!

Tonight’s lineup: Old School.

L’événement ROCK ANNÉE 60 Saint-Martin-de-l’Arçon a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC