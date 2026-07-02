ROCK ANNÉE 60 Saint-Martin-de-l’Arçon
mercredi 5 août 2026 · Saint-Martin-de-l'Arçon
Informations pratiques
Saint-Martin-de-l’Arçon
ROCK ANNÉE 60
Le Théron Saint-Martin-de-l’Arçon Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Ce Mercredi à la guinguette Paëlla avant la soirée danse rock des années 60 !
Au programme ce soir, Old School.
Commencez la soirée avec une délicieuse Paëlla avant de profiter d’une soirée rock des années 60 par Old School à la Guinguette du Mil’yeux, à Saint-Martin-de-l’Arçon. Une soirée conviviale entre gourmandise et danse vous attend !
Réservations pour le repas conseillées par téléphone.
Participation au chapeau .
Le Théron Saint-Martin-de-l’Arçon 34390 Hérault Occitanie +33 7 45 49 15 35
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English : ROCK ANNÉE 60
This Wednesday at the guinguette: Pa%EBlla before the ’60s rock dance party!
Tonight’s lineup: Old School.
L’événement ROCK ANNÉE 60 Saint-Martin-de-l’Arçon a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
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