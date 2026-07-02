Informations pratiques

Saint-Martin-de-l’Arçon

SPECTACLE DANS LES RÊVES

Le Théron Saint-Martin-de-l’Arçon Hérault

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Ce Samedi à la guinguette Seiche à la rouille avant le spectacle.

Au programme ce soir, le spectacle Dans les rêves par la Compagnie ALAS NEGRAS

Commencez la soirée avec une délicieuse seiche à la rouille avant de profiter du spectacle de la Compagnie ALAS NEGRAS Dans les rêves à la Guinguette du Mil’yeux, à Saint-Martin-de-l’Arçon. Une soirée conviviale entre gourmandise et spectacle vous attend !

Réservations pour le repas conseillées par téléphone. .

Le Théron Saint-Martin-de-l’Arçon 34390 Hérault Occitanie +33 7 45 49 15 35

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English : SPECTACLE DANS LES RÊVES

This Saturday at %E0 la guinguette: Seiche %E0 la rouille before the show.

Tonight’s program features the show Dans les r%EAves by the ALAS NEGRAS Company

L’événement SPECTACLE DANS LES RÊVES Saint-Martin-de-l’Arçon a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC