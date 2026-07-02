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AGENDA · Saint-Martin-de-l'Arçon

SPECTACLE DE MAGIE Saint-Martin-de-l’Arçon

samedi 22 août 2026 · Saint-Martin-de-l'Arçon

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Adresse
Le Théron
Ville
34390 Saint-Martin-de-l'Arçon
Département
Hérault
Tarif

Saint-Martin-de-l’Arçon

SPECTACLE DE MAGIE

Le Théron Saint-Martin-de-l’Arçon Hérault

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Ce Samedi à la guinguette Seiche à la rouille avant le spectacle.
Au programme ce soir, un spectacle de magie
Commencez la soirée avec une délicieuse seiche à la rouille avant de profiter du spectacle de magie (à partir de 3 ans) à la Guinguette du Mil’yeux, à Saint-Martin-de-l’Arçon. Une soirée conviviale entre gourmandise et spectacle vous attend !
Réservations pour le repas conseillées par téléphone.   .

Le Théron Saint-Martin-de-l’Arçon 34390 Hérault Occitanie +33 7 45 49 15 35 

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English : SPECTACLE DE MAGIE

This Saturday at %E0 la guinguette: Seiche %E0 la rouille before the show.
Tonight’s program features a magic show.

L’événement SPECTACLE DE MAGIE Saint-Martin-de-l’Arçon a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC

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