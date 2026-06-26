ROCK CARPENTER FAMILY Saint-Martin-de-l’Arçon
ROCK CARPENTER FAMILY Saint-Martin-de-l’Arçon mercredi 22 juillet 2026.
Saint-Martin-de-l’Arçon
ROCK CARPENTER FAMILY
Le Théron Saint-Martin-de-l’Arçon Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Ce Mercredi à la guinguette Paëlla avant la soirée danse rock !
Au programme ce soir la Carpenter Family !
Commencez la soirée avec une délicieuse Paëlla avant de profiter d’une soirée rock avec la Carpenter Family à la Guinguette du Mil’yeux, à Saint-Martin-de-l’Arçon. Une soirée conviviale entre gourmandise et danse vous attend !
Réservations pour le repas conseillées par téléphone. .
Le Théron Saint-Martin-de-l’Arçon 34390 Hérault Occitanie +33 7 45 49 15 35
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English :
This Wednesday at the guinguette: Pa%EBlla before the rock dance party!
Tonight’s lineup features the Carpenter Family!
L’événement ROCK CARPENTER FAMILY Saint-Martin-de-l’Arçon a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
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