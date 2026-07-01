Informations pratiques

Saint-Martin-de-l’Arçon

CONTE & MUSIQUE DE LA SAVANE AFRICAINE IRÉNÉE

Le Théron Saint-Martin-de-l’Arçon Hérault

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Ce Samedi à la guinguette Seiche à la rouille avant l’animation.

Au programme ce soir, conte et musique de la savane africaine.

Commencez la soirée avec une délicieuse seiche à la rouille avant de profiter d’un conte et de la musique de la savane africaine par Irénée à la Guinguette du Mil’yeux, à Saint-Martin-de-l’Arçon. Une soirée conviviale entre gourmandise et culture pour petits et grands vous attend !

Réservations pour le repas conseillées par téléphone. .

Le Théron Saint-Martin-de-l’Arçon 34390 Hérault Occitanie +33 7 45 49 15 35

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English : CONTE & MUSIQUE DE LA SAVANE AFRICAINE

This Saturday at %E0 la guinguette: Seiche %E0 la rouille will perform before the main event.

Tonight’s program features storytelling and music from the African savanna.

L’événement CONTE & MUSIQUE DE LA SAVANE AFRICAINE IRÉNÉE Saint-Martin-de-l’Arçon a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC