CONTE & MUSIQUE DE LA SAVANE AFRICAINE IRÉNÉE Saint-Martin-de-l’Arçon
samedi 25 juillet 2026 · Saint-Martin-de-l'Arçon
Informations pratiques
Saint-Martin-de-l’Arçon
CONTE & MUSIQUE DE LA SAVANE AFRICAINE IRÉNÉE
Le Théron Saint-Martin-de-l’Arçon Hérault
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Ce Samedi à la guinguette Seiche à la rouille avant l’animation.
Au programme ce soir, conte et musique de la savane africaine.
Commencez la soirée avec une délicieuse seiche à la rouille avant de profiter d’un conte et de la musique de la savane africaine par Irénée à la Guinguette du Mil’yeux, à Saint-Martin-de-l’Arçon. Une soirée conviviale entre gourmandise et culture pour petits et grands vous attend !
Réservations pour le repas conseillées par téléphone. .
Le Théron Saint-Martin-de-l’Arçon 34390 Hérault Occitanie +33 7 45 49 15 35
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English : CONTE & MUSIQUE DE LA SAVANE AFRICAINE
This Saturday at %E0 la guinguette: Seiche %E0 la rouille will perform before the main event.
Tonight’s program features storytelling and music from the African savanna.
L’événement CONTE & MUSIQUE DE LA SAVANE AFRICAINE IRÉNÉE Saint-Martin-de-l’Arçon a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
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