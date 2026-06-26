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AGENDA · Saint-Martin-de-l'Arçon

ROCK JACOB WILD Saint-Martin-de-l’Arçon

mercredi 8 juillet 2026 · Saint-Martin-de-l'Arçon

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Adresse
Le Théron
Ville
34390 Saint-Martin-de-l'Arçon
Département
Hérault
Tarif

Saint-Martin-de-l’Arçon

ROCK JACOB WILD

Le Théron Saint-Martin-de-l’Arçon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08

Ce Mercredi à la guinguette Paëlla avant la soirée danse rock !
Au programme ce soir, Jacob Wild
Commencez la soirée avec une délicieuse Paëlla avant de profiter d’une soirée rock de Jacob Wild à la Guinguette du Mil’yeux, à Saint-Martin-de-l’Arçon. Une soirée conviviale entre gourmandise et danse vous attend !
Réservations pour le repas conseillées par téléphone.   .

Le Théron Saint-Martin-de-l’Arçon 34390 Hérault Occitanie +33 7 45 49 15 35 

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English :

This Wednesday at the guinguette: Pa%EBlla before the rock dance party!
Tonight’s lineup features Jacob Wild

L’événement ROCK JACOB WILD Saint-Martin-de-l’Arçon a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC

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