Saint-Martin-de-l’Arçon

SPECTACLE LA CHAMBRE 423

Le Théron Saint-Martin-de-l’Arçon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Ce Samedi à la guinguette Seiche à la rouille avant le spectacle.

Au programme ce soir, un spectacle par la Chambre 423

Commencez la soirée avec une délicieuse seiche à la rouille avant de profiter du spectacle de la Chambre 423 à la Guinguette du Mil’yeux, à Saint-Martin-de-l’Arçon. Une soirée conviviale entre gourmandise et spectacle vous attend !

Réservations pour le repas conseillées par téléphone. .

Le Théron Saint-Martin-de-l’Arçon 34390 Hérault Occitanie +33 7 45 49 15 35

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English :

This Thursday at the guinguette: roast chicken and guinea fowl before the show.

On the program this evening is the show Feueries , by the Cie Jibuls.

Price: 8? (meal not included).

L’événement SPECTACLE LA CHAMBRE 423 Saint-Martin-de-l’Arçon a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC