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SPECTACLE LA CHAMBRE 423 Saint-Martin-de-l’Arçon

SPECTACLE LA CHAMBRE 423 Saint-Martin-de-l’Arçon samedi 4 juillet 2026.

Adresse
Le Théron
Ville
34390 Saint-Martin-de-l'Arçon
Département
Hérault
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Tarif

Saint-Martin-de-l’Arçon

SPECTACLE LA CHAMBRE 423

Le Théron Saint-Martin-de-l’Arçon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Ce Samedi à la guinguette Seiche à la rouille avant le spectacle.
Au programme ce soir, un spectacle par la Chambre 423
Commencez la soirée avec une délicieuse seiche à la rouille avant de profiter du spectacle de la Chambre 423 à la Guinguette du Mil’yeux, à Saint-Martin-de-l’Arçon. Une soirée conviviale entre gourmandise et spectacle vous attend !
Réservations pour le repas conseillées par téléphone.   .

Le Théron Saint-Martin-de-l’Arçon 34390 Hérault Occitanie +33 7 45 49 15 35 

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English :

This Thursday at the guinguette: roast chicken and guinea fowl before the show.
On the program this evening is the show Feueries , by the Cie Jibuls.
Price: 8? (meal not included).

L’événement SPECTACLE LA CHAMBRE 423 Saint-Martin-de-l’Arçon a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC

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