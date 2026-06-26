SPECTACLE LA CHAMBRE 423 Saint-Martin-de-l’Arçon
SPECTACLE LA CHAMBRE 423 Saint-Martin-de-l’Arçon samedi 4 juillet 2026.
Saint-Martin-de-l’Arçon
SPECTACLE LA CHAMBRE 423
Le Théron Saint-Martin-de-l’Arçon Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Ce Samedi à la guinguette Seiche à la rouille avant le spectacle.
Au programme ce soir, un spectacle par la Chambre 423
Commencez la soirée avec une délicieuse seiche à la rouille avant de profiter du spectacle de la Chambre 423 à la Guinguette du Mil’yeux, à Saint-Martin-de-l’Arçon. Une soirée conviviale entre gourmandise et spectacle vous attend !
Réservations pour le repas conseillées par téléphone. .
Le Théron Saint-Martin-de-l’Arçon 34390 Hérault Occitanie +33 7 45 49 15 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This Thursday at the guinguette: roast chicken and guinea fowl before the show.
On the program this evening is the show Feueries , by the Cie Jibuls.
Price: 8? (meal not included).
L’événement SPECTACLE LA CHAMBRE 423 Saint-Martin-de-l’Arçon a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
À voir aussi à Saint-Martin-de-l'Arçon (Hérault)
- ANIMATION SURPRISE A LA GUINGUETTE Saint-Martin-de-l’Arçon 11 juillet 2026
- ROCK ECLIPSE Saint-Martin-de-l’Arçon 15 juillet 2026
- SPECTACLE LA FRIVOLE Saint-Martin-de-l’Arçon 18 juillet 2026