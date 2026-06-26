Saint-Martin-de-l’Arçon

MIDI MINUIT

Le Théron Saint-Martin-de-l’Arçon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Ce Mercredi à la guinguette Paëlla, tapas maison, plats végé, salades, desserts maison !

Au programme de ce midi-minuit, les groupes Coyote et Arpian (latino, electropop…) !

Régalez-vous avec une paëlla, des tapas maison, des plats végé, des salades et de délicieux desserts maison. Côté musique, les groupes Coyote et Arpian vous feront vibrer de midi à minuit avec leurs sonorités latino et électropop. Une journée festive et gourmande à ne pas manquer à la Guinguette du Mil’yeux, à Saint-Martin-de-l’Arçon.

Réservations pour le repas conseillées par téléphone. .

Le Théron Saint-Martin-de-l’Arçon 34390 Hérault Occitanie +33 7 45 49 15 35

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English :

This Wednesday at the guinguette: Pa%EBlla, homemade tapas, vegetarian dishes, salads, and homemade desserts!

On the lineup for this noon-to-midnight event: the bands Coyote and Arpian (Latin, electropop…)!

L’événement MIDI MINUIT Saint-Martin-de-l’Arçon a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC