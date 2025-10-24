Saint-Cloud

Rock en Seine

Domaine national de Saint-Cloud Saint-Cloud Hauts-de-Seine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 12:00:00

fin : 2026-08-30 01:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Aux portes de Paris, découvrez le plus grand rendez-vous rock de l’été de l’été

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Domaine national de Saint-Cloud Saint-Cloud 92210 Hauts-de-Seine Île-de-France

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English : Rock en Seine

At the gates of Paris, discover the biggest rock event of the summer

L’événement Rock en Seine Saint-Cloud a été mis à jour le 2025-10-24 par Choose Paris Region