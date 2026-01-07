Rock en Seine Le Domaine national de Saint-Cloud Saint-Cloud
Rock en Seine Le Domaine national de Saint-Cloud Saint-Cloud mercredi 26 août 2026.
Chaque année, Rock en Seine draine des milliers de spectateurs sur le Domaine national de Saint-Cloud.
Programmation :
Mercredi 26 août :
– Tylor the Creator
– Miki
-Sombr
– Ravyn Lenae
Vendredi 28 août
– Nick Cave and the Seeds
– The black keys
– Franz Ferdinand
-Biffy Clyro
Samedi 29 août
-Deftones
– Turnstile
-Amyl and the Sniffers
– Landmvrks
Dimanche 30 août
– The Cure
-Interpole
– Slowdive
La 22e édition de Rock en Seine se tient les 26 au 30 août prochains au domaine national du parc de Saint-Cloud.
Du mercredi 26 août 2026 au dimanche 30 août 2026 :
payant
De 55 à 175 euros
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-26T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-31T01:59:59+02:00
Date(s) :
Le Domaine national de Saint-Cloud Place George Clémenceau 92210 Saint-Cloud
https://www.rockenseine.com/
Afficher la carte du lieu Le Domaine national de Saint-Cloud et trouvez le meilleur itinéraire