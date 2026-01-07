Rock en Seine Le Domaine national de Saint-Cloud Saint-Cloud

Chaque année, Rock en Seine draine des milliers de spectateurs sur le Domaine national de Saint-Cloud.

Programmation :

Mercredi 26 août :

– Tylor the Creator

– Miki

-Sombr

– Ravyn Lenae

Vendredi 28 août

– Nick Cave and the Seeds

– The black keys

– Franz Ferdinand

-Biffy Clyro

Samedi 29 août

-Deftones

– Turnstile

-Amyl and the Sniffers

– Landmvrks

Dimanche 30 août

– The Cure

-Interpole

– Slowdive

La 22e édition de Rock en Seine se tient les 26 au 30 août prochains au domaine national du parc de Saint-Cloud.

Du mercredi 26 août 2026 au dimanche 30 août 2026 :

payant

De 55 à 175 euros

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-26T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-31T01:59:59+02:00

Date(s) :

Le Domaine national de Saint-Cloud Place George Clémenceau 92210 Saint-Cloud

https://www.rockenseine.com/



Afficher la carte du lieu Le Domaine national de Saint-Cloud et trouvez le meilleur itinéraire

