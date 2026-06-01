[ANNULÉ] Les coulisses des jeux d’eau, Domaine national de Saint-Cloud – Pavillon des 24 jets, Saint-Cloud

[ANNULÉ] Les coulisses des jeux d’eau Dimanche 7 juin, 14h30 Domaine national de Saint-Cloud – Pavillon des 24 jets Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Les jeux d’eau transforment le jardin en scène de théâtre éphémère. Au cours d’une promenade au fil de l’eau, venez découvrir l’envers du décor, l’exploitation ingénieuse de la topographie et les techniques utilisées par les fontainiers pour mettre en scène les eaux jaillissantes. (Sous réserve).

En raison des conditions climatiques, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer les jeux d’eau. Nous vous remercions de votre compréhension.

Rendez-vous devant le pavillon des 24 Jets, allée de la Carrière 92210 Saint-Cloud

Domaine national de Saint-Cloud – Pavillon des 24 jets Allée de la carrière 92210 Saint-Cloud Saint-Cloud 92210 Hauts-de-Seine Île-de-France

Visite commentée « Les coulisses des jeux d’eau »

© Amina TALBI DNSC