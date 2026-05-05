UN TEMPS INFINI – CHRISTIAN LAPIE, Domaine national de Saint-Cloud, Saint-Cloud

UN TEMPS INFINI – CHRISTIAN LAPIE 6 et 7 juin Domaine national de Saint-Cloud Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T07:30:00+02:00 – 2026-06-06T21:50:00+02:00

Fin : 2026-06-07T07:30:00+02:00 – 2026-06-07T21:50:00+02:00

Le Centre des monuments nationaux présente, dans le cadre de l’année France-Brésil, une exposition exceptionnelle des œuvres de Christian Lapie au domaine national de Saint-Cloud du 12 septembre 2025 au 30 septembre 2026. L’installation met en lumière 15 pièces représentatives de son travail, dont une spécifiquement créée pour l’occasion, offrant ainsi au public une immersion unique dans son univers créatif.

Domaine national de Saint-Cloud 1 avenue de la grille d’honneur, 92210 Saint-Cloud, France Saint-Cloud 92210 Hauts-de-Seine Île-de-France +33141120290 https://www.domaine-saint-cloud.fr Jardin régulier et parc dessiné par André Le Nôtre (XVIIe siècle), jardin mixte dessiné par Pierre Contant d’Ivry (milieu XVIIIe siècle), jardin paysager par Maximilien-Joseph Hurtault (Jardin du Trocadéro 1823-1826), jardins ouvriers et ferme pédagogique (XXe siècle). M10 Boulogne-Pont de Saint-Cloud, M9 Pont de Sèvres / T2 parc de Saint-Cloud / Bus 52, 72 / SNCF gare de Saint-Cloud.

Exposition « Un temps infini » de Christian Lapie

© Thierry CIRANY