KERMESSE, Les 3 Pierrots, Saint-Cloud
KERMESSE, Les 3 Pierrots, Saint-Cloud mardi 2 juin 2026.
KERMESSE Mardi 2 juin, 20h30 Les 3 Pierrots Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T20:30:00+02:00 – 2026-06-02T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-02T20:30:00+02:00 – 2026-06-02T22:00:00+02:00
Réaliser une chenille toutes et tous ensemble un soir de représentation. Le projet est simple et pourtant ce rituel festif, en apparence anodin, est source de puissantes réactions : rejet, plaisir, euphorie. Pour certain·es, on touche même à la tradition.
Avec la chenille pour point de départ, le Collectif La Cabale questionne notre rapport au ridicule et à la honte et fait de cette danse un sujet politique, sociologique et écologique. KERMESSE pourrait être une expérience sociale. Serions-nous capables d’amorcer une réconciliation nationale autour d’une danse ? Et si pour sauver le monde, il fallait commencer par se sauver de soi ?
Les 3 Pierrots 6 Rue du Mont Valérien, 92210 Saint-Cloud Saint-Cloud 92210 Hauts-de-Seine Île-de-France
LA CABALE – Charles Mathorez – Marine Barbarit
Dennis Mader
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