Création d’une carte pop up, Domaine national de Saint-Cloud, Saint-Cloud

Création d’une carte pop up Samedi 6 juin, 15h30 Domaine national de Saint-Cloud Hauts-de-Seine

gratuit / Droit d’entrée en véhicule payant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Après avoir vu le domaine depuis les hauteurs de nos jardins, venez fabriquer votre carte pop up d’un point de vue du domaine.

Domaine national de Saint-Cloud 1 avenue de la grille d’honneur, 92210 Saint-Cloud, France Saint-Cloud 92210 Hauts-de-Seine Île-de-France +33141120290 https://www.domaine-saint-cloud.fr [{« type »: « email », « value »: « atelier.saint-cloud@monuments-nationaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 41 12 02 95 »}] Jardin régulier et parc dessiné par André Le Nôtre (XVIIe siècle), jardin mixte dessiné par Pierre Contant d’Ivry (milieu XVIIIe siècle), jardin paysager par Maximilien-Joseph Hurtault (Jardin du Trocadéro 1823-1826), jardins ouvriers et ferme pédagogique (XXe siècle). M10 Boulogne-Pont de Saint-Cloud, M9 Pont de Sèvres / T2 parc de Saint-Cloud / Bus 52, 72 / SNCF gare de Saint-Cloud.

Atelier de création d’une carte pop up

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