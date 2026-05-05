Visite découverte « Points de vue sur les jardins », Domaine national de Saint-Cloud, Saint-Cloud

Visite découverte « Points de vue sur les jardins » Samedi 6 juin, 14h15 Domaine national de Saint-Cloud Hauts-de-Seine

Gratuit , droit d’entrée en véhicule payant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:15:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:15:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

En 1823, Louis XVIII prend la décision de créer, sur la colline de Montretout, un jardin privé destiné aux « Enfants de France ». Rebaptisé jardin du Trocadéro, il est conçu comme un lieu de promenade et d’enseignement.

Au cours d’une visite dans ce jardin, Damien Bouvet, adjoint à la cheffe-jardinier vous fera découvrir les plus beaux points de vue du domaine depuis les hauteurs de celui-ci.

Domaine national de Saint-Cloud 1 avenue de la grille d’honneur, 92210 Saint-Cloud, France Saint-Cloud 92210 Hauts-de-Seine Île-de-France +33141120290 https://www.domaine-saint-cloud.fr [{« type »: « email », « value »: « ateliers.saint-cloud@monuments-nationaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 41 12 02 95 »}] Jardin régulier et parc dessiné par André Le Nôtre (XVIIe siècle), jardin mixte dessiné par Pierre Contant d’Ivry (milieu XVIIIe siècle), jardin paysager par Maximilien-Joseph Hurtault (Jardin du Trocadéro 1823-1826), jardins ouvriers et ferme pédagogique (XXe siècle). M10 Boulogne-Pont de Saint-Cloud, M9 Pont de Sèvres / T2 parc de Saint-Cloud / Bus 52, 72 / SNCF gare de Saint-Cloud.

Visite commentée « Points de vue sur les jardins »

© Amina TALBI DNSC