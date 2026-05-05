Les jardins dans les collections du musée, Domaine national de Saint-Cloud – Musée historique, Saint-Cloud

Les jardins dans les collections du musée Dimanche 7 juin, 17h00 Domaine national de Saint-Cloud – Musée historique Hauts-de-Seine

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Nous vous proposons une découverte des collections du musée à travers la représentation des jardins dans les œuvres présentées au musée historique du domaine.

Domaine national de Saint-Cloud – Musée historique 1 avenue de la grille d’honneur 92210 Saint-Cloud Saint-Cloud 92210 Hauts-de-Seine Île-de-France

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