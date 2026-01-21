Le relais de la SPA Domaine National de Saint-Cloud Saint-Cloud

Le défi est double :

Avant le Jour J : Collectez et atteignez le minimum de collecte avant le 26 mai 2026.

Le jour J : prenez le départ et courez en soutien à la SPA.

Trois formats de courses s’offrent à vous :

La grande course de 10km : 200€ à collecter

: 200€ à collecter Le r elais de 2x5km : 300€ à collecter

: 300€ à collecter Le canicross de 5km : 200€ à collecter (places limitées)

Chaque dossard permet à la SPA de sauver un animal !

L’événement se déroulera au sein d’un site naturel protégé de 460 hectares.

Le parcours de la course vous offrira un paysage varié, entre forêt et vue panoramique sur Paris, le tout avec un peu de dénivelé, juste de quoi se dépasser !

La SPA en quelques chiffres Depuis 180 ans, les équipes de la SPA agissent au quotidien pour les animaux en détresse. Salariés et bénévoles de la SPA sont aux petits soins pour les 45 000 animaux abandonnés ou maltraités recueillis par nos 64 refuges et maison SPA chaque année.

Nos équipes mettent tout en œuvre pour leur retrouver une famille responsable et aimante. Ainsi, plus de 40 000 animaux sont adoptés chaque année et profiteront d’une seconde chance.

La deuxième édition du Relais de la SPA est officiellement lancée. Rendez-vous le dimanche 31 mai 2026 au Domaine national de Saint-Cloud pour prendre le départ de notre course solidaire.

Le dimanche 31 mai 2026

payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Domaine National de Saint-Cloud 1 avenue de la grille d’honneur 92210 Saint-Cloud

https://relais.la-spa.fr/



