Visite contée à la lampe torche, Musée des Avelines, Saint-Cloud

Visite contée à la lampe torche Samedi 23 mai, 19h30 Musée des Avelines Hauts-de-Seine

Trois sessions de 30 à 40 minutes, limité à 30 personnes par groupe. Réservation fortement conseillée au 01 46 02 67 18

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Pendant la Nuit européenne des musées, le musée des Avelines vous ouvre ses portes pour une soirée hors du temps.

Suivez la conteuse Laure Urgin, pour une visite entre rêverie et réalité, et explorez avec elle nos oeuvres à la lampe torche.

Musée des Avelines 60 Rue Gounod, 92210 Saint-Cloud, France Saint-Cloud 92210 Hauts-de-Seine Île-de-France 0146026718 https://www.musee-saintcloud.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01 46 02 67 18 »}] Le musée des Avelines, musée d’art et d’histoire de Saint-Cloud, est un lieu convivial. Il accueille tous les publics pour des rencontres enthousiastes autour de l’art et du patrimoine. Situé dans une ancienne villa des années 1930 au cœur d’un jardin arboré, ses espaces ont été réhabilités donnant au musée le caractère d’une demeure de collectionneur. Accès SNCF : Arrêt gare de Saint-Cloud (ligne St-Lazare/Versailles/St-Nom-la-Bretèche ou La Défense/ La Verrière). Métro Ligne 10 : Arrêt Boulogne Pont de Saint-Cloud. Tramways T2 : Arrêt Parc de Saint-Cloud. Bus 160, 460, 467 : Arrêt Général Leclerc.

Visite commentée à la lampe torche

©Musée des avelines