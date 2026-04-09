Jam session à l’ECLA – jeudi 9 avril 2026, Le Carré, Saint-Cloud

Jam session à l’ECLA – jeudi 9 avril 2026 Samedi 9 mai, 20h00 Le Carré Hauts-de-Seine

Entrée libre – Réservation conseillée sur www.ecla.net

Bar sur place – salle E. Bond

ECLA – Le Carré – 3bis rue d’Orléans 92210 Saint-Cloud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T20:00:00+02:00 – 2026-05-09T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T20:00:00+02:00 – 2026-05-09T23:00:00+02:00

Jam session

Jeudi 9 avril 2026 à partir de 20h

Soirée animée par Rachid Manou

Musiciens amateurs ou confirmés, apportez vos instruments* et jouez pour la dernière jam de la saison !

Une soirée ouverte à toutes et tous, avec des styles variés au rendez-vous : jazz, pop, rock.

*sauf batterie et clavier déjà sur place.

Une liste des morceaux de la soirée est disponible sur www.ecla.net. Les propositions le soir de l’événement sont aussi les bienvenues !

Le Carré 3 bis rue d’orléans Saint-Cloud 92210 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ecla.net/jam-session-9-avril/ »}, {« type »: « email », « value »: « mjc@ecla.net »}] [{« link »: « http://www.ecla.net »}]

Apportez vos instruments et venez jouer en groupe ! jam concert

ECLA / photo ©Anton Vierietin