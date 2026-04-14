Création de projecteur de constellation, Musée des Avelines, Saint-Cloud

Création de projecteur de constellation Samedi 23 mai, 19h00 Musée des Avelines Hauts-de-Seine

Entrée libre, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Ouvrez l’oeil ! Le parterre de la rotonde du musée est décoré de signe astrologique en mosaique.

Repérez votre signe et passez par l’atelier pour fabriquer votre projecteur de constellation. Après l’avoir décoré, il ne manquera plus qu’une source lumineuse pour diffuser votre signe sur les murs du musée !

Musée des Avelines 60 Rue Gounod, 92210 Saint-Cloud, France Saint-Cloud 92210 Hauts-de-Seine Île-de-France 0146026718 https://www.musee-saintcloud.fr Le musée des Avelines, musée d’art et d’histoire de Saint-Cloud, est un lieu convivial. Il accueille tous les publics pour des rencontres enthousiastes autour de l’art et du patrimoine. Situé dans une ancienne villa des années 1930 au cœur d’un jardin arboré, ses espaces ont été réhabilités donnant au musée le caractère d’une demeure de collectionneur. Accès SNCF : Arrêt gare de Saint-Cloud (ligne St-Lazare/Versailles/St-Nom-la-Bretèche ou La Défense/ La Verrière). Métro Ligne 10 : Arrêt Boulogne Pont de Saint-Cloud. Tramways T2 : Arrêt Parc de Saint-Cloud. Bus 160, 460, 467 : Arrêt Général Leclerc.

Atelier création de projecteur de constellation

©Musée des avelines