[ANNULÉ] Jeux d’eau, Domaine national de Saint-Cloud, Saint-Cloud

[ANNULÉ] Jeux d’eau Dimanche 7 juin, 15h00, 16h00, 17h00 Domaine national de Saint-Cloud Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

En suivant les allées du parc, découvrez de nombreux bassins, cascades et fontaines, animées par des jeux d’eau qui perpétuent le savoir-faire des fontainiers florentins du XVIIe siècle, dont André le Nôtre s’est inspiré pour dessiner le domaine et son parc.

Attention, la Grande Cascade est en restauration et ne sera donc pas en eau.

À noter : la mise en eau des bassins et jets est susceptible d’annulation en fonction de l’état de la ressource en eau.

Domaine national de Saint-Cloud 1 avenue de la grille d’honneur, 92210 Saint-Cloud, France Saint-Cloud 92210 Hauts-de-Seine Île-de-France +33141120290 https://www.domaine-saint-cloud.fr Jardin régulier et parc dessiné par André Le Nôtre (XVIIe siècle), jardin mixte dessiné par Pierre Contant d’Ivry (milieu XVIIIe siècle), jardin paysager par Maximilien-Joseph Hurtault (Jardin du Trocadéro 1823-1826), jardins ouvriers et ferme pédagogique (XXe siècle). M10 Boulogne-Pont de Saint-Cloud, M9 Pont de Sèvres / T2 parc de Saint-Cloud / Bus 52, 72 / SNCF gare de Saint-Cloud.

Jeux d’eau : mises en eau des bassins

© Amina TALBI DNSC