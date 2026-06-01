Portes ouvertes de la société centrale d’apiculteurs au domaine national de Saint-Cloud, Domaine national de Saint-Cloud – Pavillon des 24 jets, Saint-Cloud
Portes ouvertes de la société centrale d’apiculteurs au domaine national de Saint-Cloud, Domaine national de Saint-Cloud – Pavillon des 24 jets, Saint-Cloud dimanche 7 juin 2026.
Portes ouvertes de la société centrale d’apiculteurs au domaine national de Saint-Cloud Dimanche 7 juin, 10h00 Domaine national de Saint-Cloud – Pavillon des 24 jets Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00
Venez rencontrer les apiculteurs bénévoles de la Société Centrale d’Apiculture. Au programme, démonstrations, information et dégustation de miel.
Rendez-vous au Pavillon des 24 jets de 10h à 16h dimanche 7 juin 2026
Domaine national de Saint-Cloud – Pavillon des 24 jets Allée de la carrière 92210 Saint-Cloud Saint-Cloud 92210 Hauts-de-Seine Île-de-France
Venez rencontrer les apiculteurs bénévoles de la Société Centrale d’Apiculture. Au programme, démonstrations, information et dégustation de miel.
© Société centrale des apiculteurs
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