Portes ouvertes de la société centrale d’apiculteurs au domaine national de Saint-Cloud, Domaine national de Saint-Cloud – Pavillon des 24 jets, Saint-Cloud

Portes ouvertes de la société centrale d’apiculteurs au domaine national de Saint-Cloud Dimanche 7 juin, 10h00 Domaine national de Saint-Cloud – Pavillon des 24 jets Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Venez rencontrer les apiculteurs bénévoles de la Société Centrale d’Apiculture. Au programme, démonstrations, information et dégustation de miel.

Rendez-vous au Pavillon des 24 jets de 10h à 16h dimanche 7 juin 2026

Domaine national de Saint-Cloud – Pavillon des 24 jets Allée de la carrière 92210 Saint-Cloud Saint-Cloud 92210 Hauts-de-Seine Île-de-France

Venez rencontrer les apiculteurs bénévoles de la Société Centrale d’Apiculture. Au programme, démonstrations, information et dégustation de miel.

© Société centrale des apiculteurs